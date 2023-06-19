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Пастухова Елизавета Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пастухова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Борис Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно