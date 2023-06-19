Пастухова Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пастухова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастухов Борис Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно