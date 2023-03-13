Прохорова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Прохоровъ Иванъ
Отец ребёнка: Прохоровъ Василий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Прохоровъ Филиппъ
Отец ребёнка: Прохоровъ Василий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Прохоровъ Тимофей
Отец ребёнка: Прохоровъ Василий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Прохоровъ Трофимъ
Отец ребёнка: Прохоровъ Василий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прохоровъ Григорий
Отец ребёнка: Прохоровъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоровъ Василий