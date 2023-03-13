Прохорова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Прохоровъ Иванъ

Отец ребёнка: Прохоровъ Василий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Прохоровъ Филиппъ

Отец ребёнка: Прохоровъ Василий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Прохоровъ Тимофей

Отец ребёнка: Прохоровъ Василий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Прохоровъ Трофимъ

Отец ребёнка: Прохоровъ Василий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Прохоровъ Григорий

Отец ребёнка: Прохоровъ Василий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоровъ Василий