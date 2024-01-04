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Елясин Иван Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.06.1889

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1889

Отец: Елясин Василий Георгиевич

Мать: Елясина Анастасия Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.06.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.02.1910

Жена: Елясина Екатерина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Елясин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Елясина Екатерина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1913

Сын: Елясин Николай Иванович

Мать ребёнка: Елясина Екатерина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1929
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