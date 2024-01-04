Елясин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1889
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1889
Крещение
30.06.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.02.1910
Рождение ребёнка
09.02.1912
Мать ребёнка: Елясина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.12.1913
Мать ребёнка: Елясина Екатерина Григорьевна
Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1929