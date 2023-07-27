Соколова (Сопегина) Матрона Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Сопегина) Матрона Власиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

08.07.1819

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1805

Сын: Соколов Виктор Тихонов

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Соколов Ксенофонт Тихонов

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1807

Сын: Соколов Василий Тихонов

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1808

Дочь: Васса Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1810

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1812

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1813

Дочь: Пелагия Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1815

Сын: Соколов Афанасий Тихонов

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1816

Дочь: Тихонькова Ирина Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1817

Дочь: Олимпиада Тихонова

Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тихон Иванов

Смерть
08.07.1819
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от цинготной болезни