Соколова (Сопегина) Матрона Власиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти08.07.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1805
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Соколов Ксенофонт Тихонов
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1807
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
15.08.1808
Дочь: Васса Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1810
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1812
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1813
Дочь: Пелагия Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1815
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1816
Дочь: Тихонькова Ирина Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1817
Дочь: Олимпиада Тихонова
Отец ребёнка: Соколов Тихон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Тихон Иванов
Смерть
08.07.1819
Причина смерти: от цинготной болезни