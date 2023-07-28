Тихонькова (Соколова) Ирина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Соколова) Ирина Тихонова

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.04.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1816

Отец: Соколов Тихон Иванов

Мать: Соколова Матрона Власиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.05.1834

Муж: Тихоньков Иоанн Димитриев

Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Тихоньков Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1836

Сын: Тихоньков Артемий Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1838

Дочь: Мариамна Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Тихоньков Аристарх Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1840

Сын: Тихоньков Феодор Ивнаов

Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно