Тихонькова (Соколова) Ирина Тихонова
Место рождения
Дата рождения14.04.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1816
Отец: Соколов Тихон Иванов
Бракосочетание
07.05.1834
Рождение ребёнка
30.07.1835
Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев
Рождение ребёнка
20.10.1836
Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев
Рождение ребёнка
14.02.1838
Дочь: Мариамна Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев
Рождение ребёнка
15.04.1839
Сын: Тихоньков Аристарх Иванов
Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев
Рождение ребёнка
22.09.1840
Отец ребёнка: Тихоньков Иоанн Димитриев
Смерть
Неизвестно