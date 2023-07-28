Соколов Ксенофонт Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Соколов Тихон Иванов
Бракосочетание
10.11.1828
Жена: Матрона Кириллова
Рождение ребёнка
10.06.1829
Сын: Соколов Варфоломий Ксенофонтов
Мать ребёнка: Матрона Кириллова
Рождение ребёнка
27.06.1830
Дочь: Агрипина Ксенофонтова
Мать ребёнка: Матрона Кириллова
Рождение ребёнка
13.06.1831
Дочь: Акилина Ксенофонтова
Мать ребёнка: Матрона Кириллова
Смерть
Неизвестно