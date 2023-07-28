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Соколов Ксенофонт Тихонов

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Соколов Тихон Иванов

Мать: Соколова Матрона Власиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.1828

Жена: Матрона Кириллова

Рождение ребёнка
10.06.1829

Сын: Соколов Варфоломий Ксенофонтов

Мать ребёнка: Матрона Кириллова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1830

Дочь: Агрипина Ксенофонтова

Мать ребёнка: Матрона Кириллова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1831

Дочь: Акилина Ксенофонтова

Мать ребёнка: Матрона Кириллова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно