Марченко Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Марченко Петр Маркович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Марченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Марченко 1-й брак
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Марченко Дорофей Иванович
Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко 1-й брак
Смерть
1834
Похороны
Неизвестно