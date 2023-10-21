Горлова Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Горлов Александр Степанович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Едрёнкина Акулина Александровна

Отец ребёнка: Горлов Александр Степанович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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