Горлова Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Горлов Александр Степанович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Едрёнкина Акулина Александровна
Отец ребёнка: Горлов Александр Степанович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно