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Горлов Александр Степанович

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

?.07.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1817

Отец: Горлов Степан Гаврилович

Мать: не указана

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Горлова Марья Алексеевна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Едрёнкина Акулина Александровна

Мать ребёнка: Горлова Марья Алексеевна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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