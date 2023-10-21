Горлов Александр Степанович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения?.07.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1817
Отец: Горлов Степан Гаврилович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Горлова Марья Алексеевна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Едрёнкина Акулина Александровна
Мать ребёнка: Горлова Марья Алексеевна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно