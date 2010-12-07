Сергеев Борис
Место рожденияКалининская обл. д. Кучино
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти07.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская обл. д. Кучино
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
дер. Борисовка
Рождение ребёнка
25.11.1962
Сын: Сергеев Николай
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
дер. Борисовка
Рождение ребёнка
22.09.1966
Сын: Сергеев Михаил
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
дер. Борисовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Лидия
Смерть
07.12.2010