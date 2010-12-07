Сергеев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Борис

Место рождения

Калининская обл. д. Кучино

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

07.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская обл. д. Кучино
Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

дер. Борисовка
Рождение ребёнка
25.11.1962

Сын: Сергеев Николай

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

дер. Борисовка
Рождение ребёнка
22.09.1966

Сын: Сергеев Михаил

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

дер. Борисовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Лидия

Смерть
07.12.2010
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