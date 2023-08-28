Карлова Домника Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1908
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов
Рождение ребёнка
24.10.1912
Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов
Рождение ребёнка
28.07.1914
Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов
Рождение ребёнка
15.04.1917
Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно