Карлова Домника Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлова Домника Варфоломеева

Карлова Домника Варфоломеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлов Варфоломей Михайлов

Мать: Карлова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
18.11.1908

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Карлов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Карлов Стефан Васильев

Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Карлов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Карлов Василий Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Василий Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close