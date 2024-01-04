Бизбиз Илья Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Бизбиз Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1902
Жена: Бизбиз Кириакия Косьмина
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Бизбиз Степан Ильич
Мать ребёнка: Бизбиз Кириакия Косьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Ильинична
Мать ребёнка: Бизбиз Кириакия Косьмина
Смерть
Неизвестно