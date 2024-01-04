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Бизбиз Илья Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Бизбиз Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1902

Жена: Бизбиз Кириакия Косьмина

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Бизбиз Степан Ильич

Мать ребёнка: Бизбиз Кириакия Косьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Ильинична

Мать ребёнка: Бизбиз Кириакия Косьмина

Смерть
Неизвестно
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