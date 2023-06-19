Габрияник (Голубцова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габрияник (Голубцова) Анна Александровна

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Голубцов Александр Петрович

Мать: Голубцова Ольга Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габрияник алексей иванович

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габрияник алексей иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габрияник алексей иванович

Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
1943