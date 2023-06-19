Габрияник (Голубцова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габрияник алексей иванович
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габрияник алексей иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
1943