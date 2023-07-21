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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита
Мать
Не указана
Муж
Егор
1814 г.р.
Дети
Марина
1845 г.р.
Домна
1846 г.р.
Добавил:
СЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь:
Марина
Отец ребёнка:
Егор
Рождение ребёнка
1846
Дочь:
Домна
Отец ребёнка:
Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Егор
Смерть
Неизвестно
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