Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

1845 г.р.
1846 г.р.

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Место
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Рождение
1813

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Егор

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор

Смерть
Неизвестно