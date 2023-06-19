Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петров

Иван Петров

Место рождения

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Марья Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Марья Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1876

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Марья Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Марья Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1885

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Марья Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семенова

Смерть
Неизвестно