Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1875
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
12.03.1875
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
21.09.1876
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
26.02.1885
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семенова
Смерть
Неизвестно