Марья Семенова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Семен Григорьев
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1875
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
12.03.1875
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
21.09.1876
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
26.02.1885
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно