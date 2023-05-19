Марья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Семенова

Марья Семенова

Место рождения

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Семен Григорьев

Мать: Дарья Иванова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1876

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1885

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close