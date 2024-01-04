Федосеев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987
Образование
С 2004 по 2009
Высшее юридическое, международно-правовой факультет, Московский университет МВД России
Работа или профессия
С 2009 по 2019
служба в МВД России (юрисконсульт, инженер, нач. отдела закупок); специальное звание: майор полиции в отставке
Образование
С 2009 по 2012
Высшее экономическое, Московский авиационный институт
Образование
С 2009 по 2012
Высшее гос управление, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Бракосочетание
05.07.2013
Дворец бракосочетания № 5 г. Москвы (Измайловский Кремль)
Рождение ребёнка
23.05.2014
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Мать ребёнка: Крестьянинова Наталия Анатольевна
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Развод
28.12.2019
Работа или профессия
С 2019
ИТ Технологии (Минцифры России, НИИ "ВОСХОД", ФКУ "ГосТех", АО "ГНИВЦ")
Бракосочетание
05.08.2020
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Александровна
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Место жительства
С 2021
район Митино