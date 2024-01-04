Федосеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Александр Николаевич

Федосеев Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987

Отец: Федосеев Николай Михайлович

Мать: Федосеева Ольга Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 2004 по 2009
Москва, город федерального значения Москва
Высшее юридическое, международно-правовой факультет, Московский университет МВД России
Работа или профессия
С 2009 по 2019
Москва, город федерального значения Москва
служба в МВД России (юрисконсульт, инженер, нач. отдела закупок); специальное звание: майор полиции в отставке
Образование
С 2009 по 2012
Москва, город федерального значения Москва
Высшее экономическое, Московский авиационный институт
Образование
С 2009 по 2012
Москва, город федерального значения Москва
Высшее гос управление, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Бракосочетание
05.07.2013

Жена: Крестьянинова Наталия Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Дворец бракосочетания № 5 г. Москвы (Измайловский Кремль)
Рождение ребёнка
23.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянинова Наталия Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Развод
28.12.2019

Жена: Крестьянинова Наталия Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 2019
Москва, город федерального значения Москва
ИТ Технологии (Минцифры России, НИИ "ВОСХОД", ФКУ "ГосТех", АО "ГНИВЦ")
Бракосочетание
05.08.2020

Жена: Федосеева Екатерина Александровна

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Место жительства
С 2021
Москва, город федерального значения Москва
район Митино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close