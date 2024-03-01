Калашников Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова Анастасия
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова Анастасия
Смерть
Неизвестно