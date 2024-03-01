Калашников Дмитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Анастасия

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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