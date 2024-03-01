Калашников Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Живаева (Калашникова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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