Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Радзевич Мацей
Отец Мацей Радзевич мать Анна Красовская
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Радзечич Ержий Винцентович
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Радзевич Винцент Винцентович
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
03.10.1875
Дочь: Радзевич Анна Винцентовна
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
27.07.1877
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
10.11.1879
Сын: Радзевич Казимир Викентьевич
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Радзевич Франциск Винцентович
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Радзевич Ева Викентьевна
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Радзевич Гелена Винцентовна
Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Смерть
Неизвестно