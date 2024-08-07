Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Радзевич Мацей

Мать: Радзевич (Красовская) Анна

Отец Мацей Радзевич мать Анна Красовская
Бракосочетание
09.11.1870

Жена: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Радзечич Ержий Винцентович

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Радзевич Винцент Винцентович

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
03.10.1875

Дочь: Радзевич Анна Винцентовна

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Радзевич Ян Винцентович

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
10.11.1879

Сын: Радзевич Казимир Викентьевич

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Радзевич Франциск Винцентович

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Радзевич Ева Викентьевна

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Радзевич Гелена Винцентовна

Мать ребёнка: Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно

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