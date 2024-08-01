Радзевич (Маркевич) Магдалена Шимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Радзечич Ержий Винцентович
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Радзевич Винцент Винцентович
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
03.10.1875
Дочь: Радзевич Анна Винцентовна
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
27.07.1877
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
10.11.1879
Сын: Радзевич Казимир Викентьевич
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Радзевич Франциск Винцентович
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Радзевич Ева Викентьевна
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Радзевич Гелена Винцентовна
Отец ребёнка: Радзевич Винцент (Викентий) Мацеевич
Смерть
Неизвестно