Марченко Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Марченко Петр Маркович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Марченко Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Марченко Феодосий Федорович
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Смерть
1841
Похороны
Неизвестно