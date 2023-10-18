Бондарев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1896
Дата смерти03.01.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1896
Рождение ребёнка
15.03.1924
Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Головко Элеонора Васильевна
Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бондарев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1988