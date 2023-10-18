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Бондарев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1896

Дата смерти

03.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1896

Отец: Бондарев Василий Иванович

Мать: Бондарева Феодосия Кирилловна

Рождение ребёнка
15.03.1924

Сын: Бондарев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна

Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Головко Элеонора Васильевна

Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бондарев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Бондарева Клавдия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Клавдия Иосифовна

Смерть
03.01.1988
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