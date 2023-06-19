Колотыгин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотыгин Дмитрий Михайлович

Колотыгин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Пески, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

04.10.1920

Дата смерти

10.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1920

Отец: Колотыгин Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Пески, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1939

Сын: Колотыгин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Колотыгина Таисья Александровна

Пески, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
20.02.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Кутикова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотыгина Таисья Александровна

Смерть
10.10.1977