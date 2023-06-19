Колотыгин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1920
Дата смерти10.10.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1920
Отец: Колотыгин Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1939
Сын: Колотыгин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Колотыгина Таисья Александровна
Бракосочетание
20.02.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Кутикова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1977