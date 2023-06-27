Бухлаева Евдокия Ефимовна
Место рожденияШмелевка
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ефим Прокофьевич
Мать: не указана
Шмелевка
Бракосочетание
21.10.1872
21(09).10.1872
Рождение ребёнка
19.11.1873
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
18.10.1876
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
15.12.1877
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
30.06.1881
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
26.01.1885
Дочь: Федотова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Володина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Рождение ребёнка
01.05.1895
Сын: Бухлаев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно