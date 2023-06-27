Бухлаева Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухлаева Евдокия Ефимовна

Место рождения

Шмелевка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ефим Прокофьевич

Мать: не указана

Шмелевка
Бракосочетание
21.10.1872

Муж: Бухлаев Андрей Варламович

21(09).10.1872
Рождение ребёнка
19.11.1873

Сын: Бухлаев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Бухлаев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Рождение ребёнка
15.12.1877

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Рождение ребёнка
30.06.1881

Сын: Бухлаев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Рождение ребёнка
26.01.1885

Дочь: Федотова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Володина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1895

Сын: Бухлаев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Варламович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно