(Бухлаева) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухлаева) Серафима Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бухлаев Андрей Варламович

Мать: Бухлаева Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
23.11.1908

Муж: Бухлаев Иван Николаевич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
23(10).11.1908
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Бухлаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Бухлаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1914

Сын: Бухлаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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