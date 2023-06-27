(Бухлаева) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
23.11.1908
23(10).11.1908
Рождение ребёнка
20.09.1909
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1912
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.1914
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно