(Кириленко / Кириченко /) Фекла Никоновна
Место рождения
Дата рождения23.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1852
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Крещение
24.09.1852
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1852г.лист № 15,зап.№ 37 Ф - 127-1012-2732 | Godparents:Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки ; Иван Карпович Романенко и Евгения Алексеевна Мудрая.
Смерть
Неизвестно