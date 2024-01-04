(Кириленко / Кириченко /) Фекла Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Фекла Никоновна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

23.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1852

Отец: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Крещение
24.09.1852
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1852г.лист № 15,зап.№ 37 Ф - 127-1012-2732 | Godparents:Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки ; Иван Карпович Романенко и Евгения Алексеевна Мудрая.
Смерть
Неизвестно
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