Петрова (Банникова) Анастасия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2005
Сын: Петров Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Петров Евгений Андреевич
Бракосочетание
11.01.2014
Рождение ребёнка
04.04.2016
Дочь: Петров Родион Евгеньевич
Отец ребёнка: Петров Евгений Андреевич