Петрова (Банникова) Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Банникова) Анастасия Юрьевна

Петрова (Банникова) Анастасия Юрьевна

avatar

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

06.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.07.2005

Сын: Петров Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
11.01.2014

Муж: Петров Евгений Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.04.2016

Дочь: Петров Родион Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область