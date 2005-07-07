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Петров Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

07.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2005

Отец: Петров Евгений Андреевич

Мать: Петрова Анастасия Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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