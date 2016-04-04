Петров Родион Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Родион Евгеньевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

04.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2016

Отец: Петров Евгений Андреевич

Мать: Петрова Анастасия Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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