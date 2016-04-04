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Петров Родион Евгеньевич
Петров Родион Евгеньевич
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
04.04.2016
Пол
Женский
Отец
Петров Евгений Андреевич
1985 г.р.
Мать
Петрова (Банникова) Анастасия Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2016
Отец:
Петров Евгений Андреевич
Мать:
Петрова Анастасия Юрьевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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