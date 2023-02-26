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Гурцов Стефан Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гурцов Фёдор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1793

Сын: Гурцов Азар (Елизар) Стефанов

Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гурцов Игнат Стефанов

Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1801

Сын: Гурцов Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева

Смерть
1831
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд