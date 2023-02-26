Гурцов Стефан Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гурцов Фёдор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гурцов Азар (Елизар) Стефанов
Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
18.05.1801
Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов
Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Гурцова Мавра Афанасиева
Смерть
1831