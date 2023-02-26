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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гурцов Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гурцов Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гурцов Моисей Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Гурцов Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Гурцов Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гурцов Владимир Фёдоров

Отец ребёнка: Гурцов Фёдор

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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