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Надежда Федоровна
Надежда Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Афанасьевич
1781 г.р.
Мать
Дарья Петровна
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Федор Афанасьевич
Мать:
Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно
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