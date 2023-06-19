Мерликов Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Мерликова Юлиана Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.01.1889
Дочь: Каганкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Мерликова Юлиана Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно