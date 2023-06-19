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Мерликов Федор Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Мерликов Яков Яковлевич

Мать: Мерликова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мерликов Иван Федорович

Мать ребёнка: Мерликова Юлиана Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.01.1889

Дочь: Каганкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Мерликова Юлиана Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерликова Юлиана Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно