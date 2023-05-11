Солопахин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопахин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Солопахина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Солопахина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Солопахина Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солопахина Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно