Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопахина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Солопахин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопахина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Солопахин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопахина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Солопахин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солопахин Василий
Смерть
Неизвестно