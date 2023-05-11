Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родыгин Алексей Иванович

Мать: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Солопахин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Солопахин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Солопахин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солопахин Василий

Смерть
Неизвестно

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