Петрова (Дубинович) Ульяна Яковлевна
Место рожденияYankishi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Yankishi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1941
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно