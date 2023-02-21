Петрова (Дубинович) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Дубинович) Ульяна Яковлевна

Место рождения

Yankishi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дубинович Яков Иванович

Мать: Дубинович Лукерья Афанасьевна

Yankishi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Ларион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Ларион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Ларион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область