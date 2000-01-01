Дубинович Яков Иванович
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1890
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Петрова Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна
Yankishi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
25.05.1925
Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубинович Мартин Яковлевич
Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1961
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy