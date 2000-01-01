Дубинович Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович Яков Иванович

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1890

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дубинович Иван Афанасьевич

Мать: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Петрова Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна

Yankishi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Дубинович Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубинович Мартин Яковлевич

Мать ребёнка: Дубинович Лукерья Афанасьевна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1961
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
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