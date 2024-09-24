Михайлова-Самойлова (Васильева) Екатерина Косминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова-Самойлова (Васильева) Екатерина Косминична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1848 г.р.

Дети

1871 г.р.
1874 г.р.
1877 г.р.
1879 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852 ст.

Отец: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Мать: Михайлова Пелагея Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.05.1869 ст.

Муж: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1871 ст.

Дочь: Иванова-Яковлева-Потапова-Никитина-Скрюченкова (Васильева) Евфимия Тихоновна

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Феодор Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Иоанн (Иван) Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1879 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1880 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Стефан Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Иродион Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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