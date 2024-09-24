Михайлова-Самойлова (Васильева) Екатерина Косминична
Место рождения
Дата рождения01.11.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Иванова-Яковлева-Потапова-Никитина-Скрюченкова (Васильева) Евфимия Тихоновна
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич
Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Феодор Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич
Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Иоанн (Иван) Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич
Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич
Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Стефан Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич
Сын: Иванов-Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Васильев) Иродион Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Тихон Васильевич