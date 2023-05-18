Мальцев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно