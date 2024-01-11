Боровикова -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1830
Сын: Боровиков Елисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей
Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровиков Тимофей
Смерть
Неизвестно