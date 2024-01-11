Боровиков Елисей Тимофеевич
Место рожденияСело Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Дата рождения03.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1830
Отец: Боровиков Тимофей
Мать: Боровикова -- Евдокия
Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно