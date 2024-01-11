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Боровиков Елисей Тимофеевич

Место рождения

Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния

Дата рождения

03.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1830

Отец: Боровиков Тимофей

Мать: Боровикова -- Евдокия

Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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