Елена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1796
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1798
Дочь: Домникия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Косьмин
Смерть
Неизвестно