Елена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1796

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1798

Дочь: Домникия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Косьмин

Смерть
Неизвестно