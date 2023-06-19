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Лаврентьев Александр Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1918

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

AV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Лаврентьев Михаил Тимофеевич

Мать: Лаврентьева Анисия Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва