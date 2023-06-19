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Лаврентьев Александр Михайлович
Лаврентьев Александр Михайлович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1918
Дата смерти
1947
Пол
Мужской
Отец
Лаврентьев Михаил Тимофеевич
Мать
Лаврентьева Анисия Павловна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Лаврентьев Михаил Тимофеевич
Мать:
Лаврентьева Анисия Павловна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1947
Москва
, город федерального значения Москва
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