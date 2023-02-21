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Барышева Варвара Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1910

Сын: Барышев Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Барышев Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев

Смерть
Неизвестно