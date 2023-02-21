Барышева Варвара Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
28.01.1912
Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно