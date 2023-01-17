Барышев Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения25.10.1873
Дата смерти08.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1873
Отец: Барышев Яков Иванов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
28.01.1912
Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова
Смерть
08.06.1914
Причина смерти: воспаление легких