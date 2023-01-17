Барышев Дмитрий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Дмитрий Яковлев

Барышев Дмитрий Яковлев

avatar

Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.10.1873

Дата смерти

08.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1873

Отец: Барышев Яков Иванов

Мать: Матрена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Барышев Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова

Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Барышев Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Барышева Варвара Нестерова

Смерть
08.06.1914
Причина смерти: воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close