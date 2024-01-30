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Witsur Hindrek
Witsur Hindrek
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Древо
Место рождения
Pikkari
Дата рождения
22.12.1826
Пол
Мужской
Отец
Vitsur Hans
1797 г.р.
Мать
Vitsur (Luik) Anno
Около 1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1826
Отец:
Vitsur Hans
Мать:
Vitsur Anno
Pikkari
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