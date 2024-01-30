Witsur Hindrek — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Witsur Hindrek

Место рождения

Pikkari

Дата рождения

22.12.1826

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1826

Отец: Vitsur Hans

Мать: Vitsur Anno

Pikkari
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