Акиншина (Колесникова) Пелагея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиншина (Колесникова) Пелагея Терентьевна

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Место рождения

Буланово, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Колесников Терентий Трофимович

Мать: не указана

Буланово, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Акиншин Иван Никитович

Отец ребёнка: Акиншин Никита Иванович

Петровка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акиншин Иван Никитович

Буланово, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область