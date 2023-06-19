Акиншина (Колесникова) Пелагея Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Колесников Терентий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1902
Отец ребёнка: Акиншин Никита Иванович
Петровка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область