Наум Пименович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пимен Ст Семенович
Мать: Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1773 ст.
Дочь: Анна Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Рождение ребёнка
01.09.1776 ст.
Дочь: Марфа Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Рождение ребёнка
30.11.1779 ст.
Сын: Андрей Наумович
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Козьма Наумович
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Петр Наумович
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Рождение ребёнка
25.05.1789 ст.
Дочь: Федосья Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Денисовна
Смерть
Неизвестно