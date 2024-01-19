Наум Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаум Пименович

Наум Пименович

Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пимен Ст Семенович

Мать: Авдотья Федоровна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1773 ст.

Дочь: Анна Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1776 ст.

Дочь: Марфа Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1779 ст.

Сын: Андрей Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Козьма Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Петр Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1789 ст.

Дочь: Федосья Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Денисовна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Денисовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close