Выборнова (???) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборнова (???) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

31.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1921

Дочь: Пестова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович

Рождение ребёнка
09.01.1925

Дочь: Поваренкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович

Рождение ребёнка
05.11.1932

Дочь: Бородкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тузовская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборнов Иван Фролович

Смерть
31.05.1972
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