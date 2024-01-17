Выборнова (???) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти31.05.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1921
Дочь: Пестова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович
Рождение ребёнка
09.01.1925
Дочь: Поваренкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович
Рождение ребёнка
05.11.1932
Дочь: Бородкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тузовская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Выборнов Иван Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1972